На Украине почтили память расстрелянных в Катыни поляков

Замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар и посол Польши Бартош Цихоцкий почтили в Киеве память польских офицеров, расстрелянных в Катыни в 1940 году. Об этом украинский дипломат сообщил на своей странице в Twitter.

«По приказу Кремля НКВД расстреляло около 22 тысяч польских офицеров и служащих, среди которых были и этнические украинцы», — написал Боднар. Он добавил, что вместе с Циховским в Быковне почтил память погибших, «соблюдая требования карантина». Возле киевского поселка Быковня находятся «Быковнянские могилы» — мемориальный комплекс в память о жертвах политических репрессий.

МИД Украины опубликовал в Twitter заявление, в котором назвал массовую казнь польских военнопленных в Катыни «одним из самых ужасных военных преступлений коммунистического режима». «Разделяем огромное горе и боль непоправимых потерь от деяний коммунистического тоталитарного режима», — отметили в министерстве.

10 апреля в Смоленске польские дипломаты почтили память военнопленных, расстрелянных в 1940 году, и членов польской официальной делегации, которые погибли в 2010-м в авиакатастрофе, направляясь на траурные мероприятия в Катынь.

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