Путин поручил привлекать налогоплательщиков в наукограды

Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос стимулирования привлечения в наукограды новых налогоплательщиков. Об этом сообщает ТАСС.

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Такое поручение он дал после встречи с представителями общественности, состоявшейся в Череповце 4 февраля. Тогда глава наукограда Черноголовка Олег Егоров обратил внимание Путина на эту проблему. Президент согласился, что этим нужно заниматься, однако принимать такие решения стоит аккуратно

«Представить предложения по стимулированию привлечения в наукограды Российской Федерации новых налогоплательщиков», — говорится в перечне поручений на сайте Кремля.