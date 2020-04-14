Китай усилил слежку за людьми из-за коронавируса

Власти Китая усилили слежку за людьми ради предотвращения новой вспышки коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ABC News.

Пекин следит за передвижения некоторых граждан и приезжих, а также анализирует их личные данные с помощью приложения, особенно — состояние здоровья. Журналисты ABC News, работающие в Китае, рассказал, что их заставили установить приложения, в которых нужно ввести всю личную информацию и ответить на вопросы о самочувствии.

На основе ответов приложение генерирует цветной QR-код. Его нужно сканировать при въезде или выезде из определенных регионов, на входе на работу и в других общественных местах.

Некоторые правозащитники опасаются, что эта мера станет постоянной, и Пекин будет расширять слежку за гражданами. «Это еще один способ использовать информацию о людях против них (...), такие меры нелегальны», — отметила представитель правозащитной организации Human Rights Watch Софи Ричардсон.

По последним данным, в мире зафиксировано более двух миллионов зараженных коронавирусом. 120 тысяч человек погибли, а 453 тысячи вылечились.

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