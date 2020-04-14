Мир
 
Главное о коронавирусе в России
Последние новости
В Минобороны отреагировали на данные о зараженных коронавирусом в армии
Эстония увидела угрозу в России и Китае
Россиян успокоили насчет задержек зарплаты во время коронавируса
Россиян перестали интересовать украшения из-за коронавируса
Первый президент Украины объяснил невозможность решения вопроса Донбасса
Бортпроводники рассказали о поведении российских туристов во время пандемии
Россиянам назвали замену подорожавшей гречке
В России продлили помощь ипотечникам
Стало известно о заражении коронавирусом девяти медиков в Подмосковье
Новости партнеров

Китай усилил слежку за людьми из-за коронавируса

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Lintao Zhang / Getty Images

Власти Китая усилили слежку за людьми ради предотвращения новой вспышки коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ABC News.

Пекин следит за передвижения некоторых граждан и приезжих, а также анализирует их личные данные с помощью приложения, особенно — состояние здоровья. Журналисты ABC News, работающие в Китае, рассказал, что их заставили установить приложения, в которых нужно ввести всю личную информацию и ответить на вопросы о самочувствии.

На основе ответов приложение генерирует цветной QR-код. Его нужно сканировать при въезде или выезде из определенных регионов, на входе на работу и в других общественных местах.

Некоторые правозащитники опасаются, что эта мера станет постоянной, и Пекин будет расширять слежку за гражданами. «Это еще один способ использовать информацию о людях против них (...), такие меры нелегальны», — отметила представитель правозащитной организации Human Rights Watch Софи Ричардсон.

По последним данным, в мире зафиксировано более двух миллионов зараженных коронавирусом. 120 тысяч человек погибли, а 453 тысячи вылечились.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Как спастись от коронавируса?

Старайтесь не выходить из дома без необходимости
Зачем это нужно? Вирус распространяется в общественных местах — старайтесь их избегать. Домашний режим особенно важно соблюдать людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Молодым стоит воздержаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и пожилыми людьми вообще. Старайтесь поддерживать контакты по телефону или через интернет — это поможет уберечь пожилых людей от опасности заражения.
Соблюдайте дистанцию в общественных местах
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха. Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.
Регулярно мойте руки
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.
По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
Соблюдайте правила респираторной гигиены
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.

Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
Полезные сайты и телефоны:
— сайт стопкоронавирус.рф;

— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;

— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;

— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;

— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);

— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;

— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;

— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.

Источник: Всемирная организация здравоохранения

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
China rolls out software surveillance for the COVID-19 pandemic, alarming human rights advocates
Китай создал на границе с Россией огромную больницу для зараженных коронавирусом
Китай опроверг массовое выселение чернокожих из-за коронавируса
В Китае предсказали сроки начала второй волны коронавируса
Другие материалы рубрики
Мир00:0213 апреля

«Была паника и истерия»

Что происходит в Иране, где число заразившихся коронавирусом рискует превысить 500 тысяч человек
16:09Сегодня

Трамп потребовал абсолютных полномочий на отмену карантина

15:46Сегодня

Китай создал на границе с Россией огромную больницу для зараженных коронавирусом

15:12Сегодня

Бывший помощник Трампа захотел выйти из тюрьмы из-за коронавируса

Мир00:02 9 апреля

«Рабочие начали кричать и размахивать мачете»

Тысячи россиян застряли за границей из-за коронавируса. Как они выживают без денег и жилья?
14:10Сегодня

В Испании создали «Ноев ковчег» для спасения от коронавируса

13:27Сегодня

Трамп заявил Путину о готовности отправить в Россию медицинское оборудование

13:06Сегодня

Пойман один из самых разыскиваемых преступников мира

Мир00:02 6 апреля
Armed police officers walk on a pedestrian crossing in Beijing on March 9, 2020, wearing masks amid the spread of the new coronavirus. (Photo by Kyodo News via Getty Images)

Восточное поветрие

Как успешная борьба с коронавирусом поможет Китаю победить США и стать новым мировым лидером?
13:06Сегодня

США показали мощь F-35 перед российскими военными в Сирии

12:39Сегодня

Названа доля бессимптомных переносчиков коронавируса

12:26Сегодня

Конгресс США выяснит роль Китая и ВОЗ в распространении коронавируса

Россия
«Слухи приводили к нападению на врачей, убийствам»
Как коронавирус меняет россиян
Число заразившихся коронавирусом в России превысило 10 тысяч
Растет число умерших, но становится больше и тех, кто излечился. Главное о ситуации в стране
«У меня уже нет никаких сил»
Тысячи россиян борются с коронавирусом. К чему готовиться, если заболеешь?
Что нужно знать о ситуации с коронавирусом в России
Принятые меры, прогнозы ученых и советы врачей — самое главное о коронавирусе в России
Все материалы
Мир
Бывший помощник Трампа захотел выйти из тюрьмы из-за коронавируса
В Испании создали «Ноев ковчег» для спасения от коронавируса
«Была паника и истерия»
Что происходит в Иране, где число заразившихся коронавирусом рискует превысить 500 тысяч человек
Трамп заявил Путину о готовности отправить в Россию медицинское оборудование
Число умерших от коронавируса превысило 100 тысяч
Больше всего смертей в Италии, США и Испании. Число зараженных растет
Пойман один из самых разыскиваемых преступников мира
«Рабочие начали кричать и размахивать мачете»
Тысячи россиян застряли за границей из-за коронавируса. Как они выживают без денег и жилья?
Все материалы
Бывший СССР
В Киеве замерили радиационный фон из-за пожаров в Чернобыле
Изыди, инфекция!
Церковь убедила армян не бояться эпидемии. Они идут в храм и верят, что коронавирус победит молитва
Лукашенко рассказал о последствиях эгоизма партнеров Белоруссии
«Безалаберны, как итальянцы»
Почему для Одессы карантин страшнее коронавируса?
У Московского патриархата призвали отобрать Киево-Печерскую лавру
Александр ЛукашенкоВирусный психоз
Лукашенко не хочет бороться с коронавирусом и советует всем пить водку. Что происходит в Белоруссии?
Дождь помог спасателям тушить пожар у Чернобыльской АЭС
Все материалы
Экономика
Лукашенко получил дешевую нефть и начал давить на Россию по газу
Россиянам предложили раздать деньги просто так
ОПЕК+ подписала историческое соглашение по нефти
Крупнейшая сделка по сокращению добычи спасет мировой рынок от катастрофы
Золото рекордно подорожало
В России приостановили ограничения на торговлю медицинскими масками
Все материалы
Силовые структуры
Российскую судью проверят после матерного видеотоста про «супертелочку»
Отряд полиции встал на охрану затравленной из-за коронавируса российской семьи
Реваз Кахмазов«Время легендарных воров в законе прошло»
Год назад в России начали охоту на криминальных авторитетов. Эта борьба изменила преступный мир
Составлен рейтинг самых популярных преступлений в России
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
У рассказывающего о полиции блогера прошел обыск из-за фейка о коронавирусе
«Карантин всегда сопровождается ростом преступности»
С чем столкнутся российские спецслужбы в условиях пандемии коронавируса
Все материалы
Наука и техника
Коллектив театра Санпросвета Мосздрава в финальной сцене живой газеты «Красный цветок». «Тот плохой коммунист, кто не мыт и не чист»
Как в Советском Союзе боролись с эпидемиями за сто лет до коронавируса
«Организм убивает сам себя»
Когда закончится эпидемия коронавируса, как защитить себя и от чего умирают пациенты
«Мрачные пережитки прошлого»
 
Потерянное наследие
Уникальные исторические фотографии, которые удалось сохранить
Все материалы
Спорт
Футболист забил мяч прямым ударом с углового в чемпионате Белоруссии
Игорь Миклашевский«Это был азартный человек, авантюрист»
Советскому боксеру поручили убить Гитлера. Почему покушение сорвалось?
Фуркад рассказал о трудностях с поиском допинга
Алла Шишкина«Купальник — моя рабочая одежда»
Синхронистка Алла Шишкина — о карантине, переносе Олимпиады и откровенных костюмах
Футболистка из США потренировалась с гирей на позднем сроке беременности
Игорь Пашкевич«Он давал силы»
Российский фигурист обыгрывал Ягудина и работал с Тутберидзе. Но уехал в США и погиб в 44 года
Стало известно о романе матери Неймара с 22-летним киберспортсменом
Все материалы
Культура
Стали известны первые слова Бабкиной после выхода из комы
В корейском сериале 2018 года нашли точное предсказание вспышки коронавируса
Время новых возможностей
Шнур в музее, Соник в кино, «Ню»: главные премьеры недели в онлайн-кинотеатре Okko
Россиян научат лечебной зарядке против вируса и развлекут знаменитым ежом в Okko
«Беспокоиться о своей жизни можно в другие дни»
Как живет самая счастливая нация на земле?
Сотрудники Большого театра массово заразились коронавирусом
«Говорят, что это песня шахидки»
Их треки о провинции, гопниках и тюрьме слушают миллионы: как АИГЕЛ покорили Россию
Все материалы
Интернет и СМИ
Собянин заявил о беспрецедентных DDoS-атаках на систему спецпропусков
От Google потребовали объяснить удаление с YouTube обращения Путина к россиянам
«Как будто весь мир уже умер»
Россияне засели у телевизора из-за коронавируса. Им снова рассказывают о теориях заговора и Ванге
Зараженный коронавирусом основатель российского телеканала умер в 34 года
«Дух свободы»
Звезды телевидения уходят в интернет. Там их ждут деньги и настоящая слава
Домработница обокрала российскую блогершу на миллионы рублей
«Вы думали, я вас не переиграю? Я вас уничтожу!»
Скандальный российский историк провозгласил себя гением. С ним согласился весь интернет
Все материалы
Ценности
«Он казался таким жалким»
Ричард Никсон поил гостей дешевым вином и получал в подарок голых женщин
Ледяная красота
Как самая эффектная блондинка СССР блистала на обложках советских журналов, но умерла в нищете
Москвичей оставили без салонов красоты из-за коронавируса
Пижама бренда Morgan Lane Постельное дело
Девушки в пижамах готовы заполонить улицы по всему миру. Во всем виноват коронавирус
Российский блогер уничтожил косметику своей девушки и разозлил подписчиков
Greek Prime Minister George Papadopoulos dancing in the street with high ranking officers, at the barracks of the Greek Air Force during Easter celebrations, April 17th 1969. (Photo by Keystone/Hulton Archive/Getty Images)Сельский властелин
Как греческий президент дружил с миллиардером, скупал роскошные квартиры и запрещал мини-юбки
Все материалы
Путешествия
Оставшиеся без работы из-за коронавируса члены экипажа показали досуг на видео
«Крузенштерн» в порту Ушуайя«Это конец света, братан!»
Как россиянин на паруснике добрался до самого южного города мира
В задержке с возвращением россиян на родину нашли виновных
Ухань, который победил
Город, ставший очагом заражения, открылся после карантина. Как людям удалось побороть коронавирус?
Жители Индии впервые увидели верхушку гор из-за коронавируса
«Я заново учился дышать»
Два друга вернулись с круизного лайнера с симптомами коронавируса. Как их лечили в России и Испании
Объяснена схема вывоза россиян из-за границы во время пандемии коронавируса
Все материалы
Из жизни
Разъяренная акула-людоед атаковала редактора
«Охранник сказал: спускай шорты, тогда проблемы не будет»
История россиянина, который 18 лет прожил в Бразилии
Студентка потеряла мать и бабушку за один день из-за коронавируса
«Другого выхода не было»
Как египетский мальчик ушел из дома в 13 лет, чтобы стать самой яркой бунтаркой страны
Пара занялась сексом возле королевского дворца и попала на видео
Голая женщина залезла на полицейскую машину в знак протеста против самоизоляции
«Даже если негде ночевать, тебе всегда найдут место»
История россиянина о переезде и жизни в Канаде
Все материалы
ГИБДД устроит поголовные проверки водителей на въездах в Москву
Посмотрите на минивэн от экс-дизайнера Lamborghini
Самир Садыхов представил свой вариант кастом-микроавтобуса из семидесятых
Названы причины аннулирования цифровых пропусков в Москве
Квиз: опознайте автомобиль по двухэтажным фарам
Когда глаза на лоб лезут: кто есть кто среди машин с одинаково странной внешностью
В Майами продают «Жигули» с красным кожаным салоном по цене новой Vesta
Таким мог стать роскошный Renault с мотором V8
Посмотрите на прототип представительского седана Renault из заводского музея
В России продают Lamborghini за 293 миллиона рублей
Все материалы
Дом
В России разрешили оформлять ипотеку дистанционно
В ЦБ высказались о повышении ставок по ипотеке
Гнездо параноика
Лучшие убежища на случай смертельных вирусов, ядерной войны и зомби-апокалипсиса
Подсчитано число платящих за ЖКХ россиян во время пандемии
«Проще отказать, чем нести убытки»
Банки все чаще отказывают россиянам в ипотеке. Что будет дальше?
Мишустин расширил помощь для пострадавших от коронавируса ипотечников
Утрачено
Как советская власть разрушала имперское наследие и при чем здесь США
Все материалы
Нацпроекты
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
«Женщины стали писать, что я не мужик»
Каково быть в России отцом в декрете
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
Российским выпускникам дали рекомендации по самостоятельной подготовке к ЕГЭ
Анонсированный Путиным транспортный маршрут оценили в триллионы рублей
Ялтинцам предложили заняться благоустройством
Все материалы