Китай усилил слежку за людьми из-за коронавируса

Власти Китая усилили слежку за людьми ради предотвращения новой вспышки коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ABC News.
Пекин следит за передвижения некоторых граждан и приезжих, а также анализирует их личные данные с помощью приложения, особенно — состояние здоровья. Журналисты ABC News, работающие в Китае, рассказал, что их заставили установить приложения, в которых нужно ввести всю личную информацию и ответить на вопросы о самочувствии.
На основе ответов приложение генерирует цветной QR-код. Его нужно сканировать при въезде или выезде из определенных регионов, на входе на работу и в других общественных местах.
Некоторые правозащитники опасаются, что эта мера станет постоянной, и Пекин будет расширять слежку за гражданами. «Это еще один способ использовать информацию о людях против них (...), такие меры нелегальны», — отметила представитель правозащитной организации Human Rights Watch Софи Ричардсон.
По последним данным, в мире зафиксировано более двух миллионов зараженных коронавирусом. 120 тысяч человек погибли, а 453 тысячи вылечились.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения