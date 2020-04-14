Россияне рассказали о планах после отмены режима самоизоляции

Каждый четвертый россиянин мечтает погулять после отмены режима самоизоляции, каждый десятый — сходить в парикмахерскую или спортзал. Об этом говорится в результатах опроса сервиса по поиску работы Superjob, сообщает ТАСС.
В пользу прогулок высказались 23 процента респондентов, за салон красоты и тренировки — десять и девять процентов соответственно. Еще семь процентов хотят поехать на дачу, пять процентов — в отпуск. Сходить в кафе, ресторан, кино или клуб планируют только три процента. Также встречались такие ответы, как поход в гости, в храм, театр, музей, поликлинику, сауну, налоговую либо поездка в санаторий.
В опросе приняли участие 1600 россиян старше 18 лет из всех регионов страны.
Ранее президент Российского медицинского общества Евгений Ачкасов назвал парадоксальной сложившуюся в Москве ситуацию с поведением жителей. Когда в городе было мало зараженных, наблюдался высокий уровень дисциплины и самоизоляции. С ростом числа жертв, россияне вышли на улицы, и эти показатели упали.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения