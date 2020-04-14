Российская Доктор Франкенштейн пойдет под суд за уродование пациенток

В Краснодарском крае завершено расследование в отношении 37-летней Алены Верди, которую в СМИ прозвали Доктор Франкенштейн. Об этом во вторник, 14 апреля, «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

Верди обвиняется по пункту «в» части второй статьи 238 УК РФ («Оказание медицинских услуг, не отвечающих требованиями безопасности жизни и здоровья потребителям, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью»). Уголовное дело в ближайшее время направят в суд.

По данным следствия, в период с марта 2015 года по октябрь 2017-го она проводила пластические операции в частной медицинской клинике Краснодара и по месту своего жительства. В результате ее действий были изуродованы семь пациенток.

После обысков по месту жительства Верди были обнаружены фрагменты медицинской техники, скальпели и анестетики. В ходе расследования уголовного дела обвиняемая представила фиктивные документы о наличии медицинского образования. Однако следователи установили, что на территории России обвиняемая не получала медобразования.

«В отношении потерпевших были проведены комиссионные судебно-медицинские экспертизы, согласно заключениям которых действиями хирурга был причинен тяжкий вред здоровью. Кроме того, имеющиеся у пациенток внешние изменения — обезображивание лица от оперативных вмешательств хирурга — являются неизгладимыми», — рассказали в ведомстве.

В апреле прошлого года Верди была задержана в аэропорту Краснодара, откуда она собиралась улететь в Израиль.

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