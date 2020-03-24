Россиянин умер после пластической операции

В московской клинике пластической хирургии пациент умер после операции по исправлению носовой перегородки. Об этом сообщается в Telegram-канале «112».

По данным канала, состояние 38-летнего россиянина ухудшилось, когда он начал приходить в себя после анестезии. Он пытался вырваться, выдернул капельницу и трубку, после чего у мужчины остановилось сердце. Медики не смогли реанимировать пациента. По предварительной версии, причиной смерти стало острое нарушение мозгового кровообращения.

Ранее Росздравнадзор проверил более 1,2 тысячи клиник пластической хирургии. Нарушения, связанные с угрозой жизни и здоровью пациента, обнаружили почти в 70 процентах всех клиник пластической хирургии в России. Речь идет об отсутствии круглосуточного наблюдения и лечения, использовании незарегистрированных, некачественных и просроченных лекарств.

В ходе проверки, в частности, выяснилось, что, в одной из клиник в Кемеровской области вместо хирурга операции выполнял офтальмолог. В Москве врачи сами покупали грудные импланты без документов, подтверждающих их качество. Трех пациенток больницы, в которой они работали, пришлось увезти на скорой, а на имущество наложить арест.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!