Задержана уродовавшая пациенток российская «Доктор Франкенштейн»

В Краснодаре задержана лжехирург Алена Верди, которую пациентки обвинили в неудачных пластических операциях. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

Решается вопрос об избрании женщине меры пресечения.

СКР предоставил видео с задержанной и обыски в помещении, где проводились операции.

Youtube / Следственный комитет Российской Федерации

Подозреваемую задержали в аэропорту Краснодара, когда она собиралась улететь в Израиль, сообщил источник издания «Кубанские новости».

Алена Верди получила в СМИ прозвище «Доктор Франкенштейн». Она проводила пластические операции в клиниках и на дому, в результате которых пострадали несколько пациенток, пишет «Комсомольская правда». По данным следствия, 3 октября 2017 года 36-летняя жительница Краснодара обратилась в частную медицинскую клинику, где ей провели операцию по абдоминопластике (коррекция жировых тканей живота). После оперативного вмешательства у пациентки образовалась фибролипома с участками асептического некроза.

По словам потерпевшей, ее оперировали в подсобном помещении, а женщина-хирург работала без документов и принимала пациенток на дому.

В настоящее время следователи изучают документацию медучреждения и опрашивают свидетелей.

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