Обновление Android сломало смартфоны Samsung

Samsung прекратила развертывание обновления Android для некоторых своих смартфонов. Об этом сообщило издание SamMobile со ссылкой на социальные сети.

Компания приостановила обновление Android 10 для смартфонов Galaxy M31 из-за технических проблем. Ранее пользователи жаловались, что прошивка M315FXXU1ATD1 приводит к программным неполадкам. В частности, владельцы устройств сообщали, что из-за обновления Android на гаджетах сломалась функция включения и выключения. В некоторых случаях аппараты перезагружались и переставали работать.

Издание не называет причину поломок, однако считает, что баги хоть и имеют массовый характер, но в подавляющем числе случаев на них жаловались лишь индийские пользователи Samsung. Обладатели Galaxy M31 негодовали в том числе потому, что сервисные центры компании закрылись из-за пандемии коронавируса. Samsung приостановила загрузку обновления, журналисты рекомендовали пострадавшим пользователям откатиться на предыдущую версию прошивки.

SamMobile уточнило, что ранее с подобной проблемой сталкивались обладатели смартфонов Galaxy A70. Пользователи жаловались, что девайсы перестали работать после обновления на Android 10.

Ранее стало известно, что проблемное обновление Android сломало смартфоны Xiaomi. В частности, неполадки с устройствами заметили владельцы флагманских Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro, а также обладатели бюджетного аппарата Mi A2 Lite.

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