Обновление Android сломало очередной смартфон Xiaomi

Обновление Android 10 привело к сбою в работе смартфонов Xiaomi Mi A2 Lite. Об этом сообщает ознакомившееся с жалобами пользователей издание Android Police.

Журналисты обнаружили жалобы владельцев аппарата на официальном форуме Xiaomi и в соцсетях. Часть пользователей устройства жалуется на бесконечную перезагрузку, в отдельном посте на Reddit, который собрал более 150 комментариев, владельцы Mi A2 Lite сообщают, что девайс перестал включаться. Проблемы с гаджетом связывают с обновлением Android.

Пользователи Reddit нашли способ решения поломки системы через установку утилиты загрузки. Однако журналисты посоветовали обладателям смартфонов не предпринимать никаких действий и ожидать выхода стабильной версии операционной системы. Текущая версия Android 10, вышедшая для Mi A2 Lite 9 марта, не рекомендуется к установке.

В начале марта владельцы флагманских смартфонов Mi 10 и Mi 10 Pro пожаловались на некорректную работу телефонов после обновления Android. Пользователи заметили, что после системного апдейта их аппараты стали чаще зависать и перезагружаться. Xiaomi была вынуждена остановить развертывание обновления.

Ранее Xiaomi извинилась перед пользователями за проблемные обновления Android. Представители компании объяснили множественные баги и задержку развертывания системы эпидемией пневмонии COVID-19. В частности, Xiaomi объяснила, что из-за карантина выход Android 10 для смартфонов Mi A3 был задержан на полмесяца.

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