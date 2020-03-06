Обновление Android сломало Xiaomi Mi 10

Xiaomi остановила распространение обновления Android 10. Компания обратила внимание на негативные отзывы от владельцев флагмана Mi 10, пишет GizChina.

Обладатели смартфонов Mi 10 и Mi 10 Pro пожаловались в соцсетях, что после очередного обновления Android смартфоны перестали корректно работать. В частности, некоторые владельцы девайсов заявили, что их аппараты перестали запускаться и реагировать на кнопку включения. Часть пользователей жалуется на множественные перезагрузки устройства и другие проблемы.

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Журналисты выяснили, что проблемы обладателей новых аппаратов линейки Mi 10 связаны с бета-версией обновления MIUI 20.3.4. На отрицательные отзывы обратила внимание Xiaomi, которая заявила, что останавливает распространение прошивки. «Получив отзывы пользователей о проблемах при включении Xiaomi Mi 10, мы сразу же остановили развертывание системы», — говорится в заявлении компании.

В конце февраля Xiaomi принесла извинения пользователям за неудобства, вызванные проблемами с обновлением Android 10. В компании уточнили, что ошибки при установке в свою очередь произошли из-за задержек, которые были вызваны распространением пневмонии COVID-19.

В январе владельцы Xiaomi Mi 9T пожаловались, что обновление Android 10 ухудшило автономность девайса. Один из пользователей уточнил, что за полчаса активной работы смартфон стал тратить более 10 процентов от заряда аккумулятора, хотя раньше мог работать намного дольше. Журналисты посоветовали решить проблему сбросом аппарата к заводским настройкам.

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