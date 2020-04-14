В Испании создали «Ноев ковчег» для спасения от коронавируса

Власти Испании создали социальную программу самоизоляции «Ноев ковчег»: она должна помочь людям спастись от коронавируса. Об этом сообщает Deutsche Welle.
Тем, кто с большой вероятностью может заразиться вирусом SARS-CoV-2, но не может самоизолироваться, предлагают бесплатно заселиться в специально подготовленные места: гостиницы, общежития и базы отдыха.
Подготовленная местным Минздравом программа, добровольная. Однако в первую очередь ею могут воспользоваться врачи и медсестры, которые постоянно контактируют с зараженными.
Представители Минздрава отмечают: в целом программа находится «в начальной стадии», однако в некоторых городах Испании люди уже могут заселиться в «ковчеги». Одна из причин, по которой открытие программы задерживается — проблемы с финансированием.
По последним данным, в Испании более 170 тысяч зараженных коронавирусом. 17,7 тысяч человек погибли, а 64,7 тысяч — вылечились.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения