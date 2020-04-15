В США число заболевших коронавирусом превысило 600 тысяч. Об этом свидетельствуют данные сайта Университета Джона Хопкинса.

Общее число инфицированных в Соединенных Штатах составило 605 193. По данным сайта Worldometers, в Соединенных штатах 613 886 заразившихся коронавирусом. Так, США остаются на первом месте по количеству зараженных. Ранее число погибших там превысило 20 тысяч.

В мире сейчас насчитывается около 2 миллионов зараженных. Из них более 485 тысяч считаются выздоровевшими; более 126,5 тысячи пациентов скончались.

Вспышка инфекции впервые была зафиксирована в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что ситуацию с коронавирусом можно характеризовать как пандемию.

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