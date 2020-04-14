Конгресс США выяснит роль Китая и ВОЗ в распространении коронавируса

Главный надзорный комитет Сената США начал расследование по поводу происхождения коронавируса SARS-CoV-2 и реакции на его распространение со стороны Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и властей Китая. Об этом со ссылкой на сенатора-республиканца Рона Джонсона сообщает Politico.

По словам Джонсона, расследование будет всеобъемлющим и коснется вопросов готовности США к пандемии, иностранного производства медицинских товаров и других внутриамериканских вопросов. Но в первую очередь оно будет направлено на вопрос происхождения вируса и того, как с информацией о нем обращались Китай и ВОЗ в первые месяцы распространения инфекции.

«Мы не можем доверять коммунистическому Китаю, и мы поняли, что не можем доверять ВОЗ, ведь они лгали нам», — заявил Джонсон журналистам. К расследованию привели в том числе подозрения властей США о том, что ВОЗ не сообщили вовремя об эпидемии в Китае, а власти КНР скрывали данные от мировой общественности.

Материалы по теме «Мы способны защищать себя и наших близких» Как коронавирус убивает людей и когда он исчезнет?

8 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает возможность приостановки взносов в бюджет ВОЗ.

За день до этого американский лидер обрушился с критикой на организацию. В частности, он заявил, что ВОЗ «облажалась». «По какой-то причине она уделяет все свое внимание Китаю, хотя большую часть ее спонсирования выделяют именно США», — написал Трамп.

Сообщается также, что американский президент рассматривает варианты реформирования ВОЗ или же создания некой новой организации, выполняющей её функции. Эксперты рекомендуют ему в любом случае не прекращать платить взносы, поскольку это может повредить различным медицинским программам организации.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru