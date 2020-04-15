Лидер российской группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил о заражении коронавирусом во время прямого эфира в Instagram-аккаунте футболиста Александра Кержакова.
«Не приезжай ко мне, потому что я болею коронавирусом», — сказал артист спортсмену и пояснил, что в настоящее время он находится на даче в Санкт-Петербурге. По его словам, в магазин он ходит самостоятельно, используя маску и солнечные очки, чтобы его никто не узнал.
Шнуров пожелал заразить депутатов, предположив, что таким образом получится обновить состав Госдумы. «Блин, пока не пускают. Посмотрю, когда следующее заседание будет, вломлюсь и во всех плеваться начну», — отметил музыкант.
В январе рокер написал стихотворение о вспышке коронавируса. Он призвал воспользоваться сложившейся ситуацией и начать путешествовать, поскольку теперь к достопримечательностям сократились очереди, состоящие из китайских туристов. Кроме того, артист напомнил, что «не бывает так, чтоб лихо не могло чего-то дать».
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения