В Белоруссии призвали выработать иммунитет к фальсификации истории

Сейчас как никогда важно выработать у белорусов иммунитет к попыткам исказить и фальсифицировать историю. К этому призвал директор института истории НАН Белоруссии Вячеслав Данилович, передает БЕЛТА.

На фоне попыток переписать историю Великой Отечественной войны «нужно доносить историческую правду о том, что именно советский многонациональный народ выстоял и сломил хребет нацистским агрессорам и их союзникам», подчеркнул ученый.

Данилович считает, что для противостояния попыткам переписать историю нужно взаимодействие государства, общественных организаций, ученых и обычных граждан.

Он рассказал, что НАН инициировала всебелорусскую акцию «Народная летопись Великой Отечественной войны: вспомним всех!». «В институт истории можно отправить свои воспоминания, фотографии родных, которые воевали. Материалы аккумулируются, готовятся к публикации», — отметил Данилович, напомнив, что уже были опубликованы книги «Вклад белорусского народа в Победу в Великой Отечественной войне» и «Созвездие героев земли белорусской».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что собирается приехать на парад Победы в Москву, даже несмотря на то, что Россию охватил «психоз» из-за пандемии коронавируса. Он сообщил, что в Минске не будут отменять праздничные мероприятия.

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