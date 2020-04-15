Норвежский политик призвал крымчан сплотиться ради борьбы с коронавирусом

Депутат земельного парламента Норвегии, глава общественной организации «Народная дипломатия-Норвегия» Хендрик Вебер обратился к жителям Крыма по видео. Ролик поступил в местный парламент, передает РИА Новости.

Политик пожелал им самого лучшего в тяжелые времена борьбы с коронавирусом. «Никто лучше народа Крыма не знает, что победить можно только сплотившись вместе», — призвал Вебер. Он подчеркнул, что ради борьбы с эпидемией нужно соблюдать все решения правительства.

Депутат рассказал, что из-за текущей ситуации жители Норвегии тоже вынуждены сидеть дома и отменять поездки. В частности, он посетовал на отмену конференции «Друзья Крыма». Вебер пообещал перенести ее «на лучшие времена».

По последним данным, в Крыму выявлено 32 случая заражения коронавирусом, 13 человек выздоровели. Всего в России выявлено 24,5 тысячи случаев заражения коронавирусом. В Норвегии заражено более 6,6 тысяч человек, 139 погибли, а 58 вылечились.

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