Норвежский политик призвал крымчан сплотиться ради борьбы с коронавирусом

Депутат земельного парламента Норвегии, глава общественной организации «Народная дипломатия-Норвегия» Хендрик Вебер обратился к жителям Крыма по видео. Ролик поступил в местный парламент, передает РИА Новости.
Политик пожелал им самого лучшего в тяжелые времена борьбы с коронавирусом. «Никто лучше народа Крыма не знает, что победить можно только сплотившись вместе», — призвал Вебер. Он подчеркнул, что ради борьбы с эпидемией нужно соблюдать все решения правительства.
Депутат рассказал, что из-за текущей ситуации жители Норвегии тоже вынуждены сидеть дома и отменять поездки. В частности, он посетовал на отмену конференции «Друзья Крыма». Вебер пообещал перенести ее «на лучшие времена».
По последним данным, в Крыму выявлено 32 случая заражения коронавирусом, 13 человек выздоровели. Всего в России выявлено 24,5 тысячи случаев заражения коронавирусом. В Норвегии заражено более 6,6 тысяч человек, 139 погибли, а 58 вылечились.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения