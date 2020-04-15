Россиянку на карантине оштрафовали из-за сходства с другим человеком

В Южно-Сахалинске находящуюся на карантине женщину оштрафовали за нарушение режима изоляции, так как она на 61 процент оказалась похожа на девушку, которую на улице засняла камера системы «Безопасный город». Об этом сообщило издание Sakhalin.Info.

Женщина, ее муж и двое детей 5 апреля переехали в Южно-Сахалинск из Томска. В аэропорту их сфотографировали для системы «Безопасный город», после чего семья начала соблюдать карантин в квартире. 11 апреля к ним домой пришел полицейский с протоколом об административном правонарушении, так как камера системы зафиксировала на одной из улиц города девушку, которая оказалась похожа на изолировавшуюся.

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По словам женщины, у заснятой на улице девушки совсем другое лицо, и похожи могут быть только тонкие губы. Кроме того, она выглядела моложе примерно на 10 лет. Полицейский, который принес протокол, согласился с доводами женщины, но объяснил, что на камерах выставлен порог в 50 процентов схожести, и всех, кто превышает его, «косят под одну гребенку».

В протоколе женщина написала, что не согласна с обвинениями и уточнила, что была дома, но суд не принял это во внимание. К делу также не приобщили фотографии с разных ракурсов, ходатайство о переносе даты суда и прошение привлечь мужа и детей в качестве свидетелей. Ей назначили штраф в 15 тысяч рублей. Женщина собирается доказать свою невиновность, она уже обратилась к уполномоченному по правам человека в Сахалинской области Борису Седову.

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