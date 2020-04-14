Россиянин сдал полиции «слишком загорелых москвичей с довольным видом»

Житель Москвы сдал полиции «двух слишком загорелых москвичей», которые «смущали окружающих своим довольным видом». Об этом сообщило издание Baza в своем Telegram-канале.
Мужчина обратился в полицию 12 апреля. Он пожаловался на двоих парней, которых увидел в магазине — из-за их загара он предположил, что они недавно прилетели из-за границы и не соблюдают карантин.
На место направили сотрудника полиции, однако молодых людей не удалось задержать на месте. Полицейский осмотрел магазин и расположенные рядом дворы, но так и не нашел их, пишет Baza.
13 апреля сообщалось, что 86-летний житель подмосковного поселка Барвиха пожаловался в полицию на 30-летнего внука, который во время самоизоляции пришел домой пьяный и привел девушку, с которой провел ночь. Как пояснил пенсионер, он переживает за свое здоровье. Он пытался уговорить внука увести девушку из дома, но получил отказ, после чего обратился в полицию.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения