Зараженный коронавирусом мужчина убил жену за попытку выгнать его из дома

Житель Лондона избил жену до смерти после того, как она попросила его съехать из дома, так как он заразился коронавирусом. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Вечером 6 апреля соседи 66-летнего Хуссейна Эгала (Hussein Egal) и 57-летней Марьян Исмаил (Maryan Ismail) позвонили в полицию и сообщили, что из дома пары слышны ругань и крики. Прибывшие на место полицейские обнаружили тело Исмаил с множественными травмами.

Эгал был задержан по подозрению в убийстве. Во вторник, 14 апреля, в суде он рассказал, что жена просила его съехать из квартиры, потому что он заболел коронавирусом. После этого между супругами началась ссора, которая переросла в драку.

На заседании суда Эгал присутствовал по видеосвзязи. Он объяснялся при помощи переводчика. Мужчине предъявлено обвинение в убийстве.

Ранее сообщалось, что житель округа Уилл, штат Иллинойс, США, убил возлюбленную и покончил с собой, так как боялся, что его подруга заразилась коронавирусом. Проведенный посмертно тест не выявил коронавирусной инфекции ни у Джесерника, ни у его девушки.

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