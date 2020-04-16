Демонтаж Украины назвали техническим вопросом

Если власть допустит дефолт, то демонтаж страны будет чисто техническим вопросом. Об этом заявила депутат от партии «Европейская солидарность», глава комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины с ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает LB.ua.

По ее словам, половину населения Украины власти смогли убедить в том, что черное — это белое. «Людей убеждают в том, что дефолт — это прощение всех долгов. Так раз — и ты уже никому ничего не должен. Некий экшен от создателей "конца эпохи бедности" и "сделаем их вместе". На самом деле при дефолте людей ждет не телевизионное, а реальное обнищание», — предупредила депутат, назвав это «возвращением в 90-е».

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Климпуш-Цинцадзе отметила, что олигарх Игорь Коломойский заинтересован обанкротить страну и затем скупить все за бесценок.

«Он хочет возвращения купонов. Так, доллар тогда будет точно по восемь, только восемь тысяч [гривен]. И тогда те, кто вывел миллиарды из Украины, смогут покупать ее оптом. И пусть вас не радует такое волшебное иностранное слово "эмиссия", которой вас обещают спасать. Потому что эмиссия — это печатный станок, и мы хорошо помним, как она работает. Это означает, что цены будут расти утром, в обед и вечером», — подчеркнула политик.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль спрогнозировал, что ВВП Украины из-за пандемии коронавируса к концу 2020 года упадет на 4,8 процента. Без поддержки международных финансовых организаций Украине грозит «пропасть финансового дефолта» из-за необходимости погасить внешние и внутренние долги, добавил премьер.

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