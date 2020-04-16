Канадский фигурист пожаловался на травлю со стороны фанатов Медведевой

Канадский фигурист Нам Нгуен пожаловался на травлю в социальных сетях со стороны фанатов россиянки Евгении Медведевой, посчитавших его ее бойфрендом. Об этом сообщает «Газета.ru».

21-летний спортсмен признался, что его неоднократно беспокоили некоторые поклонники Медведевой. Нгуен уточнил, что считает таких людей просто сумасшедшими. «Один из них начал оскорблять меня в Instagram, называть ублюдком, говорил, чтобы я не смел делать что-то с Женей, задавал неуместные, слишком личные вопросы», — рассказал Нгуен.

Канадец также добавил, что ряд пользователей считают, что во время пандемии фигуристы находятся в одном месте: при этом Нгуен — в Торонто, а россиянка улетела в Японию. Он признался, что его пугает подобная заинтересованность в их взаимоотношениях.

В ноябре 2019-го Нгуен рассказал об отношениях с россиянкой. Он заявил, что дружба началась в ходе их выступлений на серии шоу в Канаде.

Канадец — победитель чемпионата мира среди юниоров 2014 года. Медведева тренируется и живет в Канаде. Весной 2018-го она покинула группу Этери Тутберидзе и переехала в Северную Америку.

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