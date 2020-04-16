Глава РАН назвал невозможной борьбу с коронавирусом из-за реформы 2013 года

Глава Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев назвал невозможной борьбу с коронавирусом из-за реформы, проведенной в 2013 году. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам Сергеева, многие задают вопрос о том, каким образом академия помогает стране и миру в борьбе с инфекцией. «Конечно, надо сказать, мы особенно в это время ощущаем, что у РАН нет прямого организационного ресурса, чтобы заниматься этими работами, и, действительно, мы не можем, грубо говоря, поставить под ружье какие-то академические институты, которые бы сконцентрировались и начали бы работать по этой тематике», — добавил он.

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В то же время Сергеев заметил, что академики и члены-корреспонденты РАН работают на разных площадках и активно выступают в качестве экспертов на телевидении. Кроме того, академия участвует в деятельности рабочей группы Минздрава РАН, проводит экспертизу разных проектов, связанных с коронавирусом.

В 2013 году в Российской академии наук прошла масштабная реформа, в результате которой РАН объединили с Российской академией медицинских наук и Россельхозакадемией. Также реформа вывела имущество из-под контроля РАН и передала его специально созданному Федеральному агентству научных организаций (ФАНО) России. В 2018 году ФАНО ликвидировали, и полномочия учредителя институтов перешли к министерству науки и высшего образования. Президент РАН Александр Сергеев выступал против реформы.

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