Майку Тайсону припомнили удержание человека в клетке с тигром

Бывший тренер боксера Майка Тайсона Джефф Фенек рассказал об их отношениях. Специалиста цитирует Fox Sports.

По словам Фенека, они с Тайсоном общались с 1988 года. Тренер отметил, что, несмотря на скандалы и одиозное поведение, боксер не раз демонстрировал доброту и помогал людям, в том числе материально.

Тренер также вспомнил о странном эпизоде из прошлого: однажды Тайсон пригласил Фенек к себе. В какой-то момент он толкнул гостя в клетку с домашним тигром и запер ее.

«В мире не так много вещей, которые наводят на меня страх. Но тогда мне пришлось поменять трусы после выхода из клетки», — вспомнил Фенек.

Тайсон — владелец трех бенгальских тигров. Идея приобрести питомцев и содержать их у себя дома пришла ему в голову в 1992 году. Об этом он рассказал в подкасте комментатора и комика Джо Рогана. На тот момент боксер отбывал наказание за изнасилование. Тяжеловес беседовал со своим другом, который торговал автомобилями. Приятель пожаловался, что их общий товарищ пользуется несколькими машинами, но так и не заплатил за них. Собеседник Тайсона заявил, что готов продать автомобили и купить вместо них лошадей. Боксер решил также избавиться от части своего автопарка и приобрести тигров.

Тайсон завершил карьеру в 2005-м. С 1987-го по 1990 год он был абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. Американец провел 58 боев и одержал 50 побед (44 из них — нокаутом). Также Тайсон — самый молодой в истории обладатель титула чемпиона в тяжелом весе. На тот момент ему было 20 лет, четыре месяца и 22 дня.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!