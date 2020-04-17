В Цифровом диктанте 2020 приняли участие более 330 тысяч человек

В Цифровом диктанте 2020 года приняли участие 330 148 человек. Так как в 2019 году участников было 39 398 человек, то нынешняя акция стала самой масштабной инициативой по проверке знаний в сфере информационных технологий в России. Среднее значение уровня цифровой грамотности участников акции 2020 года составило 7,25 балла из 10 возможных (в 2019 году — 7,15 балла). Об этом «Ленте.ру» рассказали организаторы мероприятия. Цифровой диктант был организована РОЦИТ, ОНФ и Microsoft, при поддержке Координационного центра доменов .RU и .РФ и прошла с 28 марта по 11 апреля 2020 года.

Наилучшие результаты продемонстрировали дети 7-13 лет, которые в этом году участвовали в акции впервые, а также участники 25-34 лет. Среднее значение уровня цифровой грамотности этих аудиторий составило 7,82 балла. Самые низкие результаты показали люди 60 лет и старше (6,80 балла) и подростки 14-17 лет (6,77 балла). По сравнению с прошлым годом резко возросло количество пользователей, набравших максимальный балл (10). Если в 2019 году их было всего 304, то в 2020 году число отличников достигло 11 583 человека. Таким образом, их доля выросла с 0,77 до 3,5 процента.

«Рост популярности Цифрового диктанта в нынешнем году можно охарактеризовать как "взрывной", — комментирует итоги диктанта директор РОЦИТ Сергей Гребенников. — На вызов проверить свои навыки в сфере информационных технологий в ряде регионов откликнулись свыше 20 тысяч человек. И это характерно не только для таких крупных мегаполисов, как Москва (20,7 тысячи участников). Настоящими популяризаторами Диктанта неожиданно выступили регионы с относительно небольшой численностью жителей. Это Тульская область, на территории которой Цифровой диктант прошли более 28,5 тысячи человек, Белгородская область и Алтайский край с 20,5 тысячи и 20,2 тысячи участников соответственно. Наблюдается устойчивый рост интереса всех групп населения к проекту, что в целом создает хорошие перспективы для повышения цифровой грамотности в России».

Лучше всего пользователи проявили свои знания в области цифровой безопасности, среднее значение уровня которой составило 7,47 балла. Однако у участников 14-17 лет наблюдается дефицит навыков по обнаружению компьютерных вирусов, а у детей 7-13 лет и взрослых 18 лет и старше — в области борьбы с угрозами конфиденциальности и целостности информации.

«Согласно данным ежегодного исследования уровня цифровой культуры DCI Microsoft, абсолютное большинство (79 процентов) российских интернет-пользователей сталкиваются с онлайн-рисками, — отмечает менеджер по работе с государственными организациями Microsoft в России Эльза Ганеева. — При этом результаты Цифрового диктанта демонстрируют, что уровень навыков цифровой безопасности и защиты персональных данных пользователей также вырос по сравнению с прошлым годом (7,47 балла в 2020 году против 6,7 балла в 2019 году). Мы надеемся, что по мере развития технологий пользователи будут проявлять еще большую ответственность и совершенствовать свои цифровые навыки».

В этом году впервые в Цифровом диктанте смогли принять участие дети от 7 до 13 лет, вопросы для которых разрабатывались совместно с Лабораторией Касперского, интерактивной образовательной онлайн-платформой УЧИ.ру и Кружковым движением НТИ.

Среднее значение уровня цифровых компетенций участников акции составило 7,41 балла из 10. Наиболее развитые компетенции продемонстрировали участники 7-13 лет, чье среднее значение уровня этого показателя достигло 8,11 балла. Они проявили более высокий уровень навыков, необходимых им для поиска информации в интернете, чем другие возрастные группы.

ОНФ поддерживает Цифровой диктант второй год подряд. В этом году впервые в рамках акции на сайте диктанта была разработана Карта цифровых возможностей регионов, на которой представлены программы и курсы повышения цифровой грамотности населения. Этой информацией уже смогли воспользоваться участники Цифрового диктанта, чтобы подтянуть свои цифровые компетенции в наиболее уязвимых областях, в том числе — по итогам тестирования и полученных рекомендаций.

В ТОП-10 регионов России по цифровой грамотности вошли Свердловская область (7,96 балла), г. Санкт-Петербург (7,84 балла), Тамбовская область (7,84 балла), Владимирская область (7,79 балла), Псковская область (7,79 балла), Волгоградская область (7,76 балла), Орловская область (7,72 балла), Иркутская область (7,71 балла), Калининградская область (7,71 балла) и Ярославская область (7,7 балла). Москва в этом году заняла лишь 45 место со средним значением 7,27 балла, в прошлом году она была на 21-ом месте.

Проект реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Партнерами акции выступили: Лаборатория Касперского, «Почта России», РАЭК, TikTok, Департамент информационных технологий города Москвы, «Университет Национальной технологической инициативы 20.35», Центр компетенций для кадров цифровой экономики, Сеть коворкинг-центров «Точка кипения» и Координационный центр доменов .RU/.РФ. Технологический партнер: Ruvents. Инфопартнерами стали: «Российская Газета», «Комсомольская Правда», Lenta.ru, Gazeta.ru, портал «Цифровая грамотность», Российская государственная библиотека для молодежи, просветительский проект «Курилка Гутенберга», Нетология, Ru-Center, образовательная компания MAXIMUM Education, Кружковое движение НТИ, интерактивная образовательная онлайн-платформа УЧИ.ру, кириллический домен верхнего уровня .ДЕТИ, социально-образовательный проект для школьников «Изучи Интернет - управляй им!», телеканал «Наука».