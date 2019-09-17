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В Ростовской области прошел IT-диктант

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В Ростовской области в IT-диктанте приняли участие порядка 1,6 тысячи человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

Диктант провели на площадке Южного федерального университета. Набравшие максимальное количество баллов участники получат подарки на торжественной церемонии в рамках Фестиваля науки юга России.

Как отметили в пресс-службе, такой диктант является одним из способов определения и повышения уровня цифровой грамотности населения, что соответствует целям нацпроекта «Цифровая экономика».

Первый IT-диктант прошел в 2018 году в Тюменской области. В нынешнем году в нем приняли участие более 47 тысяч человек во всех регионах.

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