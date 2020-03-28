Цифровой диктант 2020 года пройдет онлайн с 28 марта по 11 апреля

Всероссийский Цифровой Диктант 2020, организаторами которого являются РОЦИТ, ОНФ и Microsoft, пройдет с 28 марта по 11 апреля в онлайн-формате при поддержке Координационного центра доменов RU и РФ. Акция станет самой масштабной проверкой знаний информационных технологий в России. На сайте цифровойдиктант.рф каждый пользователь сможет проверить свои навыки работы с компьютером и другими цифровыми устройствами, соблюдение правил безопасности в сети и культуры общения. Также впервые будет проверено знание инновационных технологий, в том числе искусственного интеллекта.

«Результаты прошлого года показали, насколько высок интерес населения к Цифровому Диктанту, а также, что для пользователей важно не просто измерять свой уровень, но и постоянно развивать свои цифровые компетенции. Поэтому по результатам Цифрового Диктанта все участники получат личные рекомендации, с помощью которых смогут определить свои точки роста и заполнить пробелы в знаниях. В этом году мы надеемся увеличить нашу аудиторию и дать возможность еще большему количеству людей проверить себя», — прокомментировал директор РОЦИТ Сергей Гребенников.

Цифровой диктант разделен на 4 смысловых блока. Первый блок посвящен основам компьютерной грамотности, второй — работе с интернетом, социальными сетями и онлайн-приложениями, третий — кибербезопасности, четвертый — инновационным технологиям. Пройдя тестирование, участники смогут не только проверить свои навыки в этих областях, но и выявить вопросы, требующие более глубокого изучения, а также повысить знания с помощью обучающих материалов, представленных на сайте.

«Сегодня Москва предоставляет горожанам большое количество электронных услуг и сервисов, которые помогают решать вопросы практически во всех сферах жизни. Но важно не только дать жителям инструмент, но и научить их пользоваться всеми онлайн-возможностями, которые дает город. Развитие цифровой грамотности — важное направление работы правительства Москвы. Например, в начале 2020 года мы организовали серию семинаров «Цифровой город», на которых рассказываем москвичам старшего поколения, как получать электронные услуги и пользоваться городскими ИТ-сервисами. Цифровой диктант — еще один важный проект, который поможет жителям всей России проверить свои знания», — подчеркнул руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

В этом году организаторы разработали тест не только для подростков (14-17 лет) и взрослых (18+), но и для детей (7-13 лет), который был подготовлен при поддержке НТИ Кружковое движение, Лаборатории Касперского и образовательной онлайн-платформы Учи.ру.

«Как показало ежегодное исследование Microsoft DCI, в 2019 году 79 процентов россиян подверглись онлайн-рискам, что на 5 процентов больше, чем в 2018-м. Цифровой Диктант призван улучшить эту ситуацию, так как его цель — не только проверить знание современных технологий, но и распространить практики безопасного общения в интернет-среде, — отметила менеджер по работе с государственными организациями Microsoft в России Эльза Ганеева. — Нам важно, чтобы как можно больше россиян понимали, как грамотно пользоваться технологиями и не подвергаться рискам. В прошлом году в Диктанте приняло участие почти 40 000 человек. Мы приложим все усилия, чтобы в этом году эта цифра стала больше».

Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Партнерами акции выступили: Лаборатория Касперского, «Почта России», РАЭК, TikTok, ДИТ Москвы, «Университет Национальной технологической инициативы 20.35», Центр компетенций для кадров цифровой экономики, Сеть «Точек кипения» и Координационный центр доменов .RU/.РФ. Инфопартнерами стали: Российская Газета, Комсомольская Правда, Lenta.ru, Gazeta.ru, портал «Цифровая грамотность», Российская государственная библиотека для молодежи, просветительский проект «Курилка Гутенберга», Нетология, Ru-Center, образовательная компания MAXIMUM Education, НТИ Кружковое движение, интерактивная образовательная онлайн-платформа УЧИ.ру.

Следить за последними новостями Цифрового Диктанта можно на сайте акции, а также в социальных сетях OK.ru, VK.com, Facebook.com, Instagram.com.

