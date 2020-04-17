Девятилетняя дочь шесть раз спасла мать от смерти и поразила полицейских

Девятилетняя жительница английского города Блэкпул, графство Ланкашир, в шестой раз спасла страдающую редким заболеванием мать от смерти. Об этом сообщает издание The Mirror.
37-летняя Джемма Хамнетт (Gemna Hamnett) постоянно теряет сознание, так как страдает редкой болезнью Аддисона. Это эндокринное заболевание, из-за которого надпочечники не могут производить достаточное количество гормонов, прежде всего кортизола и альдостерона, которые тело использует при метаболизме и реакции на стресс.
Джемма страдала от болезни Аддисона с семи лет, но диагноз ей поставили только в 2010 году. Она работала в полиции Ланкашира 11 лет, прежде чем уволилась со службы по медицинским показаниям в 2019 году.
Приступ заболевания может случаться из-за незначительных факторов, таких как удар пальцем ноги или стрессовая реакция на события. Когда Джемма теряет сознание, в течение восьми минут ей нужен укол стероидов, которые помогают организму заменить гормоны, которые он не может произвести самостоятельно. Если женщина не получит инъекцию в течение восьми минут, она может умереть.
Дочь Джеммы Сиенна Хамнетт-Чау (Sienna Hamnett-Chow) впервые спасла мать в четырехлетнем возрасте. С тех пор она шесть раз оказывала медицинскую помощь Джемме. Во время последнего инцидента у матери началась паническая атака, вызванная переживаниями из-за пребывания в изоляции из-за угрозы распространения коронавируса. Джемма в очередной раз потеряла сознание.
Девятилетняя Сиенна спокойно вколола матери спасительную стероидную инъекцию. «Ей нужно извлечь инсулин из колбы и вколоть его мне, пока я без сознания. Она звонит в скорую помощь, но поскольку я страдаю очень редким заболеванием, некоторым парамедикам приходится изучать его, прежде чем они приезжают», — рассказала Джемма.
После последнего инцидента полицейские — бывшие коллеги Джеммы — пришли навестить ее. Их впечатлило то, как девочка повела себя в этой ситуации. Представитель местной полиции Клэр Слоан (Claire Sloane) сказала, что девочка заслуживает медаль. «Она добрая, заботливая и даже сама не понимает, насколько она удивительна», — сказала Слоан.
Ранее сообщалось, что в отеле американского города Ливония, штат Мичиган, девочка вызвала подмогу тонущему в бассейне ребенку и спасла его от смерти. Согласно записи с камер видеонаблюдения, ребенок пролежал на дне бассейна более трех минут, пока девятилетняя девочка не обратила на него внимание.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения