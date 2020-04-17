Девятилетняя дочь шесть раз спасла мать от смерти и поразила полицейских

Девятилетняя жительница английского города Блэкпул, графство Ланкашир, в шестой раз спасла страдающую редким заболеванием мать от смерти. Об этом сообщает издание The Mirror.

37-летняя Джемма Хамнетт (Gemna Hamnett) постоянно теряет сознание, так как страдает редкой болезнью Аддисона. Это эндокринное заболевание, из-за которого надпочечники не могут производить достаточное количество гормонов, прежде всего кортизола и альдостерона, которые тело использует при метаболизме и реакции на стресс.

Джемма страдала от болезни Аддисона с семи лет, но диагноз ей поставили только в 2010 году. Она работала в полиции Ланкашира 11 лет, прежде чем уволилась со службы по медицинским показаниям в 2019 году.

Приступ заболевания может случаться из-за незначительных факторов, таких как удар пальцем ноги или стрессовая реакция на события. Когда Джемма теряет сознание, в течение восьми минут ей нужен укол стероидов, которые помогают организму заменить гормоны, которые он не может произвести самостоятельно. Если женщина не получит инъекцию в течение восьми минут, она может умереть.

Дочь Джеммы Сиенна Хамнетт-Чау (Sienna Hamnett-Chow) впервые спасла мать в четырехлетнем возрасте. С тех пор она шесть раз оказывала медицинскую помощь Джемме. Во время последнего инцидента у матери началась паническая атака, вызванная переживаниями из-за пребывания в изоляции из-за угрозы распространения коронавируса. Джемма в очередной раз потеряла сознание.

Девятилетняя Сиенна спокойно вколола матери спасительную стероидную инъекцию. «Ей нужно извлечь инсулин из колбы и вколоть его мне, пока я без сознания. Она звонит в скорую помощь, но поскольку я страдаю очень редким заболеванием, некоторым парамедикам приходится изучать его, прежде чем они приезжают», — рассказала Джемма.

После последнего инцидента полицейские — бывшие коллеги Джеммы — пришли навестить ее. Их впечатлило то, как девочка повела себя в этой ситуации. Представитель местной полиции Клэр Слоан (Claire Sloane) сказала, что девочка заслуживает медаль. «Она добрая, заботливая и даже сама не понимает, насколько она удивительна», — сказала Слоан.

Ранее сообщалось, что в отеле американского города Ливония, штат Мичиган, девочка вызвала подмогу тонущему в бассейне ребенку и спасла его от смерти. Согласно записи с камер видеонаблюдения, ребенок пролежал на дне бассейна более трех минут, пока девятилетняя девочка не обратила на него внимание.

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Как спастись от коронавируса? Старайтесь не выходить из дома без необходимости Зачем это нужно? Вирус распространяется в общественных местах — старайтесь их избегать. Домашний режим особенно важно соблюдать людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Молодым стоит воздержаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и пожилыми людьми вообще. Старайтесь поддерживать контакты по телефону или через интернет — это поможет уберечь пожилых людей от опасности заражения. Соблюдайте дистанцию в общественных местах Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха. Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура. Регулярно мойте руки Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его. По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм. Соблюдайте правила респираторной гигиены При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.

Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь. При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус. Полезные сайты и телефоны: — сайт

— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора

— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе

— подробный раздел на сайте Минздрава

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— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;

— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.

Источник: Всемирная организация здравоохранения

Вирус распространяется в общественных местах — старайтесь их избегать. Домашний режим особенно важно соблюдать людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Молодым стоит воздержаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и пожилыми людьми вообще. Старайтесь поддерживать контакты по телефону или через интернет — это поможет уберечь пожилых людей от опасности заражения.Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха. Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.— сайт стопкоронавирус.рф — информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь — ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь — подробный раздел на сайте Минздрава здесь — телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.



