Чехия направила России ноту из-за демонстраций перед генконсульством

Министерство иностранных дел Чехии направило в российское внешнеполитическое ведомство официальную ноту из-за демонстрации, которая состоялась перед зданием генконсульства страны в Санкт-Петербурге. С таким заявлением выступила представитель чешского ведомства Зузана Штихова в беседе с РИА Новости.

Штихова отметила, что участниками мероприятия был развернут транспарант с нецензурной лексикой. Также демонстранты подожгли дымовые шашки. Сотрудники правоохранительных органов задержали одного их участников. Его обязали выплатить штраф.

Представитель МИД Чехии заявила, что правоохранители не проинформировали генерального консула о своих действиях и разрешении инцидента. После этого в министерство иностранных дел России была направлена нота.

Происшествие связано со сносом памятника маршала Советского Союза Ивана Конева в Праге. Представитель российского МИД Мария Захарова назвала это действие преступлением и пообещала ответ Москвы. Министр обороны Сергей Шойгу обратился к чешскому коллеге с просьбой передать памятник Москве, однако в чешском минобороны пояснили, что не обладают такими полномочиями, так как памятник принадлежит муниципалитету района Прага-6. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части третей статьи 354.1 УК РФ («Осквернение символов воинской славы России, совершенное публично»).

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