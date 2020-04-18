Объявлен новый статус разблокированного после вспышки коронавируса Уханя

Китайский Ухань, который был очагом распространения коронавирусной инфекции, объявлен районом низкого риска. О новом статусе города в субботу, 18 апреля, сообщает штаб по профилактике и контролю за распространением COVID-19 провинции Хубэй, пишет РИА Новости.

«На всей территории города Ухань уровень риска низкий, в провинции нет городов и уездов со средним или высоким уровнем риска», — отмечается в сообщении.

Таким образом, на сегодняшний день в провинции Хубэй 76 городов и уездов с низким уровнем риска и ни одного — со средним и высоким. Все 13 районов Уханя также были признаны зонами с низким уровнем риска.

Для определения уровня эпидемического риска власти города ввели специальную шкалу. Так, зонами низкого риска считаются населенные пункты, где не было зарегистрировано ни одного зараженного пневмонией COVID-19 или же 14 дней подряд не появлялись новые больные.

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Зоны со средним уровнем риска — те, где за последние 14 дней были зафиксированы случаи инфицирования, однако их общее число за две недели не превышало 50. К ним также отнесли места, где за этот период было выявлено более 50 случаев, но не было зафиксировано групповых и массовых заражений.

Если же за 14 дней регистрируется более 50 случаев, в том числе групповые заражения, такие уезды, города и районы получают статус зон с высокой степенью риска.

Ограничения с Уханя были сняты 7 апреля спустя 76 дней карантина. Город был закрыт с 23 января. Транспортное сообщение, включая метро, автомобили и паромы, было полностью остановлено. Аэропорт и железнодорожные вокзалы также не функционировали. Жители могли покинуть Ухань только по особому разрешению.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

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