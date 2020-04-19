Посольство России в Праге на площади Немцова объяснило решение сменить адрес

Посольство России в Праге объяснило изменение адреса основного здания в чешской столице. Об этом сообщается на странице диппредставительства в Facebook.

Российское посольство указало на недостоверность сведений об использовании адреса консульства в качестве нового. По его данным, мэрия Праги прислала уведомление о прекращении существования адреса основного здания посольства (площадь Под Каштанами, 1) и закреплении нового — Коруновачни, 36.

«Название улицы Коруновачни является историческим, используется более ста лет и, как нам кажется, вероятность ее переименования значительно ниже, чем у внезапно появившегося в чешской столице топонима "площадь Бориса Немцова», — уточнили дипломаты.

Они также выразили недоумение по поводу того, как чешское министерство иностранных дел «столь поспешно придало огласке содержание данной ноты, носившей исключительно технический характер». «Складывается впечатление, что этому сюжету здесь намеренно пытаются придать политическое звучание», — сказано в сообщении

Ранее стало известно, что российские дипломаты отказались использовали новый адрес. Сообщалось, что вместо него посольство начнет использовать адрес здания консульского отдела, расположенного в 400 метрах на другой улице.

Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года в центре Москвы. По делу об убийстве были осуждены пятеро уроженцев Северного Кавказа, они были приговорены от 11 до 20 лет лишения свободы. Однако заказчик так и не был назван. Президент Владимир Путин называл убийство политика заказным и провокационным.

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