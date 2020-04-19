Тело новорожденного мальчика с пуповиной выловили в реке в Новой Москве

Тело младенца было обнаружено в воскресенье, 19 апреля, в реке Цыганка у поселка Воскресенское в Новой Москве, сообщает РЕН ТВ.

Труп мальчика выловили возле поселкового Дома культуры. Предположительно, в воду его бросили живым сразу после рождения, так как у него не обрезана пуповина.

Правоохранители начали поиски матери, назначена судебно-медицинская экспертиза. Возбуждено уголовное дело по статье 106 УК («Убийство матерью новорожденного ребенка»), сообщила ТАСС представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.

В конце марта в подмосковном Липейке из помойки извлекли тело мертвой девочки с гнилостными изменениями и черепно-мозговой травмой. Позднее удалось найти ее 31-летнюю мать, которая рассказала, что якобы родила дочь мертвой и несколько дней прятала труп на балконе.

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