Москвичей предупредили об ошибке в сообщении об аннулировании пропусков

В департаменте информационных технологий (ДИТ) Москвы жителей города предупредили об ошибке в сообщении об аннулировании пропусков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что некоторые москвичи могли получить письмо об аннулировании пропусков с истекшим сроком действия. В нем использовался шаблон для рассылки уведомлений об аннулировании рабочих пропусков с неверным ИНН, предупредили в департаменте.

В пресс-службе добавили, что все получившие сообщение с ошибкой получат письмо с извинениями. Там напомнили, что статус пропуска можно проверить на сайте nedoma.mos.ru.

До 1 мая в Москве действует пропускной режим. Кроме того, вводится новый вид пропуска, с помощью которого можно будет беспрепятственно осуществлять волонтерскую деятельность. Количество таких пропусков неограниченно.

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