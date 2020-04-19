Москвичей предупредили об ошибке в сообщении об аннулировании пропусков

В департаменте информационных технологий (ДИТ) Москвы жителей города предупредили об ошибке в сообщении об аннулировании пропусков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Отмечается, что некоторые москвичи могли получить письмо об аннулировании пропусков с истекшим сроком действия. В нем использовался шаблон для рассылки уведомлений об аннулировании рабочих пропусков с неверным ИНН, предупредили в департаменте.
В пресс-службе добавили, что все получившие сообщение с ошибкой получат письмо с извинениями. Там напомнили, что статус пропуска можно проверить на сайте nedoma.mos.ru.
До 1 мая в Москве действует пропускной режим. Кроме того, вводится новый вид пропуска, с помощью которого можно будет беспрепятственно осуществлять волонтерскую деятельность. Количество таких пропусков неограниченно.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения