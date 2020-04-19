В США рассказали о головной боли из-за потерянной российской атомной подлодки

Военно-морские силы (ВМС) Соединенных Штатов не могут отследить российскую атомную подводную лодку (АПЛ) К-560 «Северодвинск» проекта 885 «Ясень», пишет The National Interest.

В публикации журнала обсуждается произошедшее в 2018 году, когда российская субмарина, оказавшись в Атлантическом океане, была на несколько недель потеряна американскими военными.

Причиной этого называется стелс-конструкция К-560 «Северодвинск», предполагающая, в частности, использование маломагнитной стали. «В мирное время потеря русской подводной лодки — головная боль. Во время конфликта потерять след подводной лодки смертельно», — говорится в публикации.

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В марте экс-командир АПЛ «Александр Невский» проекта 955 «Борей» капитан 1-го ранга Василий Танковид заявил, что ВМС США в 2015 году не смогли обнаружить российскую субмарину во время ее перехода с Северного флота на Тихоокеанский по Северному морскому пути. В том же месяце в ответ на это капитан 3-го ранга Максим Климов отметил, что «Александр Невский» по своей малошумности уступает аналогичным американским субмаринам, а разговоры об обратном являются враньем.

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