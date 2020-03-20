Экс-командир «Александра Невского» рассказал о потерянной США атомной подлодке

Американские военные не смогли обнаружить российскую атомную подводную лодку (АПЛ) «Александр Невский» проекта 955 (шифр «Борей») во время ее перехода с Северного флота на Тихоокеанский по Северному морскому пути, сообщил ТАСС экс-командир субмарины капитан 1-го ранга Василий Танковид.

По его словам, межфлотский переход проходил в 2015 году. Мероприятие длилось 42 суток, из которых 30 суток субмарина находилась в подводном положении. «Американцы проснулись после того, как мы пришвартовались к пирсу, то есть они нас вообще потеряли», — сказал экс-командир подлодки.

Материалы по теме Нам не светит Америка получила самый дорогой в мире атомный авианосец

Танковид отметил, что российская субмарина осталась незамеченной американской стороной из-за «правильного использования возможностей крейсера и специального маневрирования». Подводник уверен, что в области малошумности американские субмарины «отдыхают» по сравнению с российскими.

«Поэтому, даже форсируя Берингов пролив, где побережье США видно невооруженным глазом, мы остались необнаруженными и прошли мимо Американского континента тихо и спокойно», — заключил военный.

В марте главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов заявил, что срок службы субмарин проектов 971 и 949 увеличится почти вдвое вследствие своевременного и рационального подхода к ремонту.

В январе в издании The National Interest обратили внимание на два основных обстоятельства, указывающих на вымирание российского подводного флота: активный выход из эксплуатации старых субмарин и недостаточный выпуск новых.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!