Руководитель инфоцентра по борьбе с коронавирусом в России рассказал о заражении

Владимир Табак, бывший замдиректора кремлевского Института развития интернета и один из руководителей информационного центра по борьбе с короновирусом при администрации президента, рассказал о заражении коронавирусом и о течении болезни. Он признался, что «вел себя безответственно» и не соблюдал основные правила профилактики инфекции. Об этом Табак написал на своей странице в Facebook.

По его словам, он знал все о мерах предосторожности и консультировал друзей и знакомых, которые к нему обращались, но сам, в свою очередь, «смеялся над теми, кто приходил в масках, лихо брался за ручки дверей, нажимал кнопки лифтов». Табак отметил, что ему повезло узнать о своем диагнозе тогда, когда симптомы еще не проявились. Он сдал тест на работе, после чего его сразу госпитализировали в Лапино.

«Уже в больнице у меня пропало обоняние, поднялась температура, а на КТ [компьютерная томография] за два дня появилась двухсторонняя пневмония. Мое течение не было тяжелым, но противовирусные препараты от малярии и ВИЧ, которыми лечат короновирус, дают кучу побочек — депрессию, тошноту и много других радостей», — написал Табак. Он уточнил, что под «нетяжелым» течением болезни подразумевается «шесть дней с температурой», тогда как некоторым пациентам с коронавирусом приходилось по две недели лежать с температурой 39.

«В реанимации на ИВЛ [искусственная вентиляция легкий] была девочка 17-ти лет, без каких-либо сопутствующих заболеваний. У многих пациентов после двух-трех дней небольшой температуры на КТ было тотальное поражение легких. (...) Проблема, с которой мы столкнулись, очень серьезна», — заключил Табак.

Ранее было подсчитано, что в России за последнюю неделю количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом увеличилось почти в три раза — с 15,7 тысячи до 42,8 тысяч. Число россиян с коронавирусом за указанный период увеличилось на 27 тысяч. Пациенты с коронавирусом есть во всех регионах.

13 апреля президент России Владимир Путин рассказал об ухудшении ситуации с коронавирусом в стране. Он уточнил, что болезнь у пациентов становится тяжелой, а к территориям с повышенными рисками относятся Москва, Подмосковье и города-миллионники. По словам главы государства, при необходимости для борьбы с инфекцией нужно задействовать средства Министерства обороны.

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