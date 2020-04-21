«Арсенал» вспомнил покер Аршавина в ворота «Ливерпуля»

В лондонском «Арсенале» вспомнили покер российского футболиста Андрея Аршавина в ворота «Ливерпуля». Соответствующий пост появился в Twitter-аккаунте клуба.

Матч «Арсенал» — «Ливерпуль» состоялся 21 апреля 2009 года на «Энфилде» и завершился со счетом 4:4. Аршавин стал первым за 63 года игроком, которому удалось сделать покер на стадионе «Ливерпуля» в рамках Английской премьер-лиги (АПЛ).

15 апреля телеканал beIN Sports составил рейтинг лучших российских игроков, выступавших в АПЛ. Аршавин расположился на второй строчке, а возглавил список Андрей Канчельскис, игравший за «Манчестер Юнайтед», «Эвертон», «Манчестер Сити» и «Саутгемптон».

Аршавин перешел в «Арсенал» из петербургского «Зенита» в 2009 году. Всего за английский клуб он провел 105 матчей и отличился 23 раза. После возвращения в Россию в 2013 году футболист представлял сине-бело-голубых, а в 2015-м стал игроком краснодарской «Кубани». Завершил карьеру он в 2018 году в казахстанском «Кайрате». Кроме того, Аршавин провел 74 матча за национальную команду и завоевал с ней бронзовую медаль чемпионата Европы-2008.

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