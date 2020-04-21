Определена цикличность коронавируса в России

Цикл активности коронавируса составляет 3,5-4 месяца, в связи с чем эпидемия может завершиться к лету. Такие сроки определил ведущий пульмонолог России Александр Чучалин, отвечая на вопрос о пике заболеваемости, передает РИА Новости.

Чучалин добавил, что цикл коронавирусной инфекции начался в России в конце февраля. В связи с этим в начале июня «мы на эту тему уже точно говорить не будем».

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Ранее 21 апреля Чучалин заявил, что эпидемия коронавируса может завершиться к лету. При этом сам вирус не исчезнет, но не будет вызывать опасений. Он также сравнил коронавирус с «испанкой», которая «никуда не делась» по сегодняшний день.

За сутки в России выявлено 5642 случая заражения коронавирусом. Общее число зараженных с начала пандемии превысило 50 тысяч. Умерли 456 человек.

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