Вакцину против коронавируса успешно испытали на обезьянах

Китайские ученые заявили об успешном завершении первых испытаний вакцины против коронавируса. Препарат стимулировал организм подопытных животных вырабатывать антитела, необходимые для борьбы с SARS-CoV-2, говорится в опубликованном на сайте электронной библиотеки bioRxiv исследовании.

Специалисты запустили экспериментальное производство очищенной инактивированной вакцины против коронавируса. Медицинский препарат индуцировал вырабатывание специфичных к SARS-CoV-2 антител, нейтрализующих как минимум десять типичных штаммов вируса. Испытания проходили на обезьянах, крысах и мышах.

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На основе опытов ученые сделали вывод, что иммунизация организма двумя различным дозами препарата — в количестве 3 и 6 микрограммов — обеспечивала полную или частичную защиту от SARS-CoV-2 у макак. Китайские медики подчеркнули, что не заметили какого-либо антителозависимого усиления инфекции.

В качестве вывода ученые заявили, что на основе полученных данных можно проводить клинические испытания препарата на людях и в случае успеха запускать вакцину в массовое производство. Опубликованная в библиотеке статья о результатах исследования является препринтом, то есть не имеет оценок независимых экспертов, и предлагается для обсуждения в научном сообществе.

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