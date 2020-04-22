Россия начала наращивать госдолг

Россия начала наращивать государственный долг, разместив облигации федерального займа (ОФЗ). Об этом пишут «Ведомости».

Министерство финансов на аукционе в среду, 22 апреля, осуществило размещение пятилетних ОФЗ на 86,7 миллиарда рублей без премии. Это максимальная сумма для одного аукциона с начала 2020 года. Размещение произошло на фоне пандемии коронавируса, ударившей по экономике страны.

Доходность по ОФЗ составила 5,99 процента. Размер размещения не ограничивался, спрос на бумаги достиг 141 миллиарда рублей.

По словам главного аналитика «БКС премьер» Антона Покатовича, спрос на облигации подстегнули ожидания по снижению Банком России ключевой ставки. Очередное заседание регулятора состоится в пятницу, 24 апреля.

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