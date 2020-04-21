Глава Сбербанка Герман Греф прокомментировал предложение об изъятии вкладов россиян государством. Об этом он говорил в эксклюзивном интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову на «Ленте.ру».

По словам Грефа, такой сценарий в настоящее время невозможен, хотя в истории России был прецедент — в 1990-х годах. Он также назвал нереальными заморозку и насильственный перевод вкладов россиян в другую валюту. По словам главы Сбербанка, для этого есть несколько причин, первая из которых — наличие у государства в качестве резерва Фонда национального благосостояния (ФНБ). Его средств хватит на несколько лет даже при нынешних низких ценах на нефть, пояснил Греф.

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«Второе — в отличие от 1998 года, когда долг к ВВП превышал 100 процентов, сегодня у государства долг 14,9 процента ВВП. С точки зрения объема госдолга к ВВП, мы — одна из самых благополучных стран в мире», — сказал он. Третьей причиной Греф назвал рекордные золотовалютные резервы, накопленные Россией. Их при необходимости можно направить на покрытие импорта и внешнего долга.

«Эти суммы не идут ни в какое сравнение с теми суммами финансовых накоплений, которые граждане имеют в валюте», — заключил глава Сбербанка.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что Минфину нужно увеличить заимствования в 2020 году, чтобы получить средства для дополнительной поддержки экономики в условиях пандемии коронавируса, в частности, за счет привлечения средств россиян. Слова Кудрина были поняты в соцсетях как предложение об изъятии денег с депозитов, однако позже он разъяснил, что говорил о вложениях в государственные облигации.

Интервью главы Сбербанка 21 апреля вышло на «Ленте.ру», «Газете.Ru», информационных ресурсах Rambler Group, а также платформе онлайн-кинотеатра Okko. В нем Греф затронул темы экономики, банковского сектора, пандемии коронавируса и экосистемы Сбербанка. Кроме того, глава Сбербанка ответил на вопросы, присланные читателями ресурсов Rambler Group.

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