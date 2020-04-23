В Москве умерли 37 пациентов с коронавирусом

Еще 37 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Об этом в четверг, 23 апреля, сообщает оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

Среди скончавшихся пациенты в возрасте от 37 до 86 лет. Большинство из них имели сопутствующие заболевания, в частности атеросклероз, хронический бронхит, сахарный диабет. Одна из пациенток страдала синдром Дауна.

У 37-летнего пациента был диагноз «двусторонняя полисегментарная пневмония». Также скончавшийся страдал гипертонией.

Таким образом, общее число умерших в столице возросло до 325. За последние сутки в Москве выявлено 1959 случаев заражения. Всего зафиксировано более 33 тысяч случаев COVID-19, при этом 2448 пациентов вылечились.

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