Итальянские чиновники пойдут под суд из-за смертей от коронавируса

Более 45 тысяч человек вступили в итальянскую Facebook-группу NOI Denunceremo («Мы не промолчим»), посвященную судебным претензиям к чиновникам в сфере здравоохранения, сообщает The Guardian.

В этой группе итальянцы, многие из которых потеряли близких из-за эпидемии коронавируса SARS-CoV-2, публикуют свои показания о неправильных действиях властей, которые привели к смертям людей. Сообщается, что органы правопорядка уже расследуют ряд подобных случаев.

В частности, расследование ведется в одной из больниц в Бергамо, где вирусу не уделили должного внимания. Это привело к его распространению по всему региону. В другом случае под подозрением в халатности — чиновники из Ломбардии, где погибло множество пожилых людей, многие — в домах престарелых или в собственных жилищах. При этом предполагается, что заметную часть жертв не учитывает официальная статистика.

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Создатель группы Лука Фуско, чей отец погиб из-за вызванной коронавирусом COVID-19 в Бергамо, подчеркивает, что медицинские работники — ни в коем случае не цель его кампании. Он также утверждает, что члены группы хотят не финансовой компенсации, а справедливого наказания для тех, кто виновен в смерти их родственников. Так как медицинская система в Италии децентрализована, именно региональные чиновники несут ответственность за ситуацию.

Медики, в свою очередь, намереваются подавать собственные иски к властям: по меньшей мере 144 медицинских работника скончались на момент публикации, из-за того что в клиниках не хватало средств персональной защиты.

Италия, по данным Университета Джонса Хопкинса, находится на втором месте по числу летальных исходов после США: там по причинам, связанным с COVID-19, умерли более 25 тысяч человек.

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