В МВД сообщили об уничтожении похищенных из банков персональных данных россиян

В ходе совместной операции пресечена деятельность международной группировки, которая занималась кражей персональных данных из российских и европейских банков. Об этом РИА Новости сообщил глава российской секции Международной полицейской ассоциации генерал-лейтенант Юрий Жданов.
По его словам, совместно с полицией Евросоюза и Генпрокуратуры России сотрудники МВД накрыли большую преступную сеть, которая воровала данные россиян и хранила их на серверах в Европе. В распоряжении преступников оказались сведения о десятках тысячах человек.
Месяц назад немецкие полицейские провели операцию против группировки, в которой состояли десятки человек. Они похитили сведения из банков России, Швеции, Германии и в ряде других стран. Жданов отметил, что правоохранителям удалось уничтожить всю похищенную преступниками информацию, в результате этих мер удалось избежать ущерба гражданам, чьи данные были похищены.