В МВД сообщили об уничтожении похищенных из банков персональных данных россиян

В ходе совместной операции пресечена деятельность международной группировки, которая занималась кражей персональных данных из российских и европейских банков. Об этом РИА Новости сообщил глава российской секции Международной полицейской ассоциации генерал-лейтенант Юрий Жданов.

По его словам, совместно с полицией Евросоюза и Генпрокуратуры России сотрудники МВД накрыли большую преступную сеть, которая воровала данные россиян и хранила их на серверах в Европе. В распоряжении преступников оказались сведения о десятках тысячах человек.

Месяц назад немецкие полицейские провели операцию против группировки, в которой состояли десятки человек. Они похитили сведения из банков России, Швеции, Германии и в ряде других стран. Жданов отметил, что правоохранителям удалось уничтожить всю похищенную преступниками информацию, в результате этих мер удалось избежать ущерба гражданам, чьи данные были похищены.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru



