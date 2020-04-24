Коронавирус вынудил россиян быстрее отдавать долги

Эпидемия коронавируса вынудила россиян быстрее отдавать долги: в марте число досрочно погашенных займов выросло почти на пять процентов. Об этом сообщает принадлежащий Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс».

Согласно подсчетам, досрочно закрыты 1,41 миллиона кредитов, большинство из них гасили наличными. Это связано с ростом неопределенности в обществе. «Часть заемщиков, почувствовав надвигающийся кризис, пожелала встретить его с меньшей долговой нагрузкой, часть — просто "подчищала долги" до ухода на самоизоляцию», — говорит старший кредитный эксперт рейтингового агентства Moody’s Ольга Ульянова.

Ранее сообщалось о том, что россияне начали массово забирать иностранную валюту из банков на фоне обвала курса рубля из-за падения цен на нефть. Отток составил пять миллиардов долларов (5,3 процента), что является самым большим показателем за всю историю исчисления — с 2008 года.

По данным на пятницу, 24 апреля, число случаев заражения коронавирусом в России приблизилось к 70 тысячам: за сутки выявлено 5849 новых зараженных. За весь период эпидемии скончались 615 пациентов. В мире новым вирусом заразились более 2,7 миллиона человек.

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