Стоимость построенной в Новой Москве больницы для борьбы с коронавирусом оценили

Построенная в Новой Москве больница для борьбы с коронавирусом могла обойтись мэрии от 16 до 22 миллиардов рублей. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на экспертов.

Отмечается, что власти еще не подсчитали затраты на строительство.

Ранее была названа примерная стоимость строительства COVID-центра в Новой Москве. Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев отмечал, что она составит 5-7 миллиардов рублей. Также сообщалось, что срок службы нового медицинского центра составит более 50 лет. После окончания пандемии коронавируса объект может быть перепрофилирован.

Инфекционную больницу в поселении Вороновское в Новой Москве возвели за месяц. Возведение больницы началось 12 марта в связи с распространением коронавируса. На территории больницы площадью 43 гектара расположены несколько блоков: лечебный, реанимационный и служебный, а также общежития для медиков. Предполагалось разместить в ней 500 коек, 250 из них отведены на отделение реанимации.

Всего в России заразились коронавирусом 62 773 человека. Больше всего заразившихся — в Москве. В столице зафиксировано 33 940 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки заразились 1959 человек.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!