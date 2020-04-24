Жителям российского региона запретили ходить на работу и в магазины без масок

Жителям Ивановской области запретили ходить на работу и в магазины без масок. Об этом сообщается на сайте правительства области.

С пятницы, 24 апреля, все граждане в регионе обязаны носить маски на работе, при посещении магазинов, а также в общественном транспорте и такси. «В качестве средств защиты органов дыхания, помимо медицинских масок, могут быть использованы повязки, респираторы или иные изделия, заменяющие маски», — отмечается в сообщении.

Также в правительстве разрешили жителям области с 24 апреля выходить из дома на пробежку с 6 до 8 часов утра. Однако при этом обязательно соблюдать социальную дистанцию не менее трех метров.

По последним данным, в Ивановской области зафиксировано 239 случаев заражения коронавирусом. Из них 12 человек выздоровели, два умерли.

Власти Татарстана обязали людей носить медицинские маски с 20 апреля. Гражданам запретили находиться в общественном транспорте, объектах розничной торговли и предоставления услуг без средств индивидуальной защиты органов дыхания.

Всего в России заразились коронавирусом 62 773 человека. Больше всего заразившихся — в Москве. Там зафиксировано 33 940 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки заразились 1959 человек.

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