Московские предприниматели получат гранты на экспорт товаров и услуг

Московские предприниматели примут участие в конкурсе грантов на экспорт товаров и услуг. Власти столицы уже открыли прием заявок на участие в программе. Об этом сообщается 24 апреля на официальном портале мэра столицы.

«Это абсолютно новая программа поддержки предпринимателей. Ее утвердили в конце марта — в рамках второго пакета антикризисных мер, принятого правительством Москвы», — отметила заммэра столицы Наталья Сергунина.

Уточняется, что размер гранта составит 10 процентов от выполненного экспортного контракта. При этом он не может превышать 10 миллионов рублей или 50 процентов от объема налогов, уплаченных в городской бюджет.

Прием заявок будет осуществляться до 1 июня на сайте Московского экспортного центра (МЭЦ).

Ранее сообщалось, что Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы помог столичным предпринимателям получить кредиты на 5,9 миллиарда рублей за первый квартал 2020 года. На фоне распространения коронавируса в России фонд проводит реструктуризацию задолженности с увеличением сроков договоров поручительства до полугода без проведения дополнительного финансового анализа.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!