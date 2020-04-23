Спрогнозированы сроки восстановления российского бизнеса после пандемии

Для восстановления российского бизнеса до уровня 2019 года после пандемии коронавируса понадобится более двух лет в случае, если введенные из-за инфекции ограничительные меры будут сняты в середине июня текущего года. Соответствующие прогнозы представила директор по развитию исследовательско-консалтинговой компании IFORS Юлия Ермоленко в ходе круглого стола на тему «Проблемы и перспективы развития российского малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса», передает ТАСС.

«Бизнес очень чувствителен к периоду отмены ограничений: если они будут сняты в середине июня, то каждая пятая компания будет восстанавливаться больше года», — указано в исследовании «Бизнес-климат. Результаты еженедельного мониторинга деловой среды в России», которое проводилось Центром стратегических разработок совместно с IFORS.

Эксперты назвали также основные сложности, которые ожидают бизнес при восстановлении после пандемии: повышение закупочных цен, падение спроса и отток клиентов, сокращение заработных плат, необходимость погашения задолженностей, в том числе, по налогам и сборам, недоступность финансирования, сокращение сотрудников, а также недостаток оборотных средств.

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В связи с угрозой распространения коронавируса в стране президент России Владимир Путин объявил нерабочие дни с 30 марта по 30 апреля с сохранением за работниками зарплат. Также в этот период в большинстве российских регионов прекратили работу рестораны, кафе, бары и непродовольственные магазины. Эта ситуация негативно отразилась на малом и среднем предпринимательстве (МСП).

Для поддержки предприятий МСП российские банки начали выдавать бизнесу беспроцентные кредиты, чтобы компании могли выплачивать зарплаты сотрудникам. Размер выдаваемых средств определяется при учете численности сотрудников и минимального размера оплаты труда в расчете на шесть месяцев.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.

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