Белоруссия получила запрошенную помощь в борьбе с коронавирусом от Польши

Гуманитарный конвой с антисептическими жидкостями, средствами защиты и препаратами для борьбы с коронавирусом прибыл в Белоруссию из Польши. Об этом пишет местное издание Hrodna.life.

Белорусская сторона получила более 77 тысяч литров жидкости для дезинфекции, 100 тысяч хирургических масок и тысячу упаковок препарата для лечения инфекционных заболеваний. Одну из шести машин выгрузили в областной инфекционной больнице в Гродно, остальные направились в Минск.

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Генеральный консул Польши в Гродно Ярослав Ксенжек напомнил, что ранее Белоруссия запрашивала помощь у Европейского союза и Варшава одной из первых откликнулась на нее.

«В рамках интервенционной помощи Польша направит в Белоруссию транспорт дезинфицирующих средств, масок и медикаментов — значительная их часть попадет к полякам в Гродненской области», — заявил накануне глава канцелярии председателя Совета министров Польши Михал Дворчик. Он отметил, что в эпоху пандемии соседская солидарность необходима.

8 апреля стало известно, что вопрос о предоставлении помощи Белоруссии в связи с пандемией коронавируса рассматривался в Совете ЕС. «Общая сумма этой поддержки пока не была окончательно установлена, но я могу сказать, что она будет на уровне 60 миллионов евро», — заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.

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