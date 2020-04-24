Три врача одновременно забеременели и продолжили борьбу с коронавирусом

Три сотрудницы больницы в американском городе Чеверли, штат Мэриленд, одновременно забеременели, но отказались уходить в отпуск ради борьбы с эпидемией. Об этом сообщает ABC News.

Врачи Элизабет Клейборн (Elizabeth Clayborne), Ту Кэрол Нгуен (Tu Carol Nguyen) и Мишель Каллахан (Michele Callahan) продолжили работать в приемном отделении, куда поступают больные COVID-19, на шестом или седьмом месяце беременности. Больница переполнена, все операции, кроме неотложных, прекращены, а новых пациентов кладут в палатки полевого госпиталя, разбитого на улице.

Клейборн, Нгуен и Каллахан узнали о своих беременностях несколько месяцев назад. Все трое ждут девочек, роды пройдут летом. После начала эпидемии они собрались, чтобы обсудить дальнейшие планы. Руководство больницы советовало им взять отпуск за свой счет. «Мы решили, что будем продолжать работать, чтобы помочь коллегам, — рассказывает Клейборн. — Мы знали, что им понадобится наша помощь».

В США матерям новорожденных, работающих в организациях с 50 и более сотрудниками, предоставляется неоплачиваемый отпуск на 12 недель.

По последним данным, 23 апреля в мире выявлено 2,69 миллиона случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. От COVID-19 погибли 188,1 тысячи человек, 738,4 тысячи человек выздоровели. В Соединенных Штатах выявлено 866,1 тысячи случаев заражения, погибли 48,9 тысячи человек.

Коронавирусная инфекция передается через мелкие капли, которые выделяются из носа или рта больного и оседают на окружающих предметах. ВОЗ рекомендует держаться на расстоянии более метра от зараженных людей, регулярно мыть или обеззараживать руки и не прикасаться ко рту, носу и глазам.

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